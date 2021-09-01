"Не нужна мне эта золотая медаль": Дина Аверина призналась, что до сих пор плачет при просмотре выступления на Играх
Спортсменка хотела бы правды и справедливости по факту случившегося и "больше за это борется сейчас".
Фото © Instagram / Арина и Дина Аверины
Даже спустя почти месяц после Олимпиады в Токио сёстры Аверины всё же продолжают бороться, но уже не за свои спортивные показатели, а за справедливое судейство для российских спортсменов в дальнейшем. Серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина заявила, что даже если бы ей выдали золотую медаль по итогам апелляций, важнее была бы сама правда.
"Может быть, даже не нужна мне эта золотая медаль, как нужна правда и справедливость. Чтобы дальше хорошо оценивали и судили российских гимнастов. Наверное, больше мы за это боремся сейчас", — сказала Аверина в интервью "Матч ТВ".
Дина призналась, что больше не хочет переживать эмоции с Олимпиады. Спортсменка рассказала, что пересмотр моментов выступления ещё заставляет её плакать, поэтому она ни разу не смотрела свои упражнения в Токио полностью — только отрывки. О своём участии в следующих Олимпийских играх в Париже с учётом появления за три года новых звёздочек художественной гимнастики, которые наступают на пятки, сёстры пока не могут сказать ничего определённого. "Мы пока восстанавливаемся, лечимся", — говорят девушки.
"Я не знаю, почему судьи так долго выставляли оценки. Мне не хочется лишний раз переживать эти эмоции. Я плакала, когда пересматривала эти моменты. Моя оценка? Я не понимала судейство на Играх, поэтому я не могу его оценивать. Раньше было ясно, что мне ставили высокие баллы, если всё было чисто, и низкие — при ошибках", — добавила Дина Аверина.
Как рассказывал Лайф, ранее Дина Аверина заявила, что не вспоминает о скандале на Олимпиаде в Токио. Тогда 13-кратную чемпионку мира судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи.
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