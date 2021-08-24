"Уже всё хорошо": Дина Аверина заявила, что не вспоминает о скандале на Олимпиаде в Токио
Напомним, из-за более чем странного решения судей наша страна впервые за 25 лет осталась без золота в этом виде программы.
Фото © ТАСС / Георгий Поветкин
Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что уже старается не вспоминать о скандале с судейством на Олимпийских играх в Токио. Об этом она рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" сразу после прилёта в Северную столицу вместе с сестрой Ариной.
"Я уже почти забыла про это. Стараюсь не вспоминать, чтобы больше не переживать, не нервничать. Сейчас уже всё хорошо", — отметила Дина Аверина.
Добавим, что в аэропорту Пулково спортсменок встречали журналисты, поклонники и воспитанницы центра художественной гимнастики "Жемчужина".
Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи.
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