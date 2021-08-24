Сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

Сразу 20 стран-участниц Паралимпийских игр в Токио отказались выходить на церемонию открытия. Об этом сообщает РИА "Новости".

В их числе оказалась сборная Новой Зеландии, которая приняла такое решение из-за опасности заразиться коронавирусом. В этой связи наша сборная выйдет на стадион не тридцатой, а 28-й.