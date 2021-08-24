Сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио
В этой связи наша команда появится на стадионе не тридцатой, а немного раньше.
Фото © ТАСС / Johanna Lundberg / Bildbyran via ZUMA Press
Сразу 20 стран-участниц Паралимпийских игр в Токио отказались выходить на церемонию открытия. Об этом сообщает РИА "Новости".
В их числе оказалась сборная Новой Зеландии, которая приняла такое решение из-за опасности заразиться коронавирусом. В этой связи наша сборная выйдет на стадион не тридцатой, а 28-й.
Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
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