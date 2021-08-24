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    Сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

    В этой связи наша команда появится на стадионе не тридцатой, а немного раньше.

    24 августа, 10:13
    <p>Фото © ТАСС / Johanna Lundberg / Bildbyran via ZUMA Press</p>

    Фото © ТАСС / Johanna Lundberg / Bildbyran via ZUMA Press

    Сразу 20 стран-участниц Паралимпийских игр в Токио отказались выходить на церемонию открытия. Об этом сообщает РИА "Новости".

    В их числе оказалась сборная Новой Зеландии, которая приняла такое решение из-за опасности заразиться коронавирусом. В этой связи наша сборная выйдет на стадион не тридцатой, а 28-й.

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    Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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