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    "Это что-то фантастическое": Российский горнолыжник поделился эмоциями от Паралимпийских игр

    По его словам, на подобных стартах ощущается особая атмосфера, а сами спортсмены чувствуют большое внимание к себе.

    23 августа, 11:40

    Фото © ТАСС / Дарья ИСАЕВА

    Участник зимних Паралимпийских игр 2018 года, горнолыжник Сергей Александров рассказал об эмоциях от участия в таких соревнованиях и об их важности. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

    "По своему опыту знаю, какие чувства испытываешь на Паралимпиаде. Это что-то невероятное, фантастическое. Ты выступаешь на тех же стадионах, тех же спортивных сооружениях, на которых только что выступали олимпийцы, всемирно знаменитые атлеты. Например, в Пхёнчхане у нас, горнолыжников, всё проходило абсолютно по тем же правилам, на тех же трассах, с тем же инвентарём, что и у олимпийцев. Это сильно воодушевляет", — рассказал Александров.

    По его словам, на Паралимпийских играх всегда ощущается большое внимание к спортсменам, что создаёт совершенно иную атмосферу на подобных стартах. При этом тренеры советуют на это не обращать внимания и думать только о соревнованиях.

    "Хочу сказать, что наш спорт инвалидов — это совсем другое, чем спорт здоровых. Для них Олимпиада — это главное в жизни. Они ведь с раннего детства, с пяти лет каждый день тренируются, всю жизнь кладут на достижение результатов. У многих паралимпийцев есть другая жизнь, многие из нас до получения травм чего-то достигли, состоялись в профессии. Но для каждого спортсмена Паралимпиада — это важнейшее событие в жизни", — добавил Александров.

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    Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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