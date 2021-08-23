Участник зимних Паралимпийских игр 2018 года, горнолыжник Сергей Александров рассказал об эмоциях от участия в таких соревнованиях и об их важности. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"По своему опыту знаю, какие чувства испытываешь на Паралимпиаде. Это что-то невероятное, фантастическое. Ты выступаешь на тех же стадионах, тех же спортивных сооружениях, на которых только что выступали олимпийцы, всемирно знаменитые атлеты. Например, в Пхёнчхане у нас, горнолыжников, всё проходило абсолютно по тем же правилам, на тех же трассах, с тем же инвентарём, что и у олимпийцев. Это сильно воодушевляет", — рассказал Александров.

По его словам, на Паралимпийских играх всегда ощущается большое внимание к спортсменам, что создаёт совершенно иную атмосферу на подобных стартах. При этом тренеры советуют на это не обращать внимания и думать только о соревнованиях.

"Хочу сказать, что наш спорт инвалидов — это совсем другое, чем спорт здоровых. Для них Олимпиада — это главное в жизни. Они ведь с раннего детства, с пяти лет каждый день тренируются, всю жизнь кладут на достижение результатов. У многих паралимпийцев есть другая жизнь, многие из нас до получения травм чего-то достигли, состоялись в профессии. Но для каждого спортсмена Паралимпиада — это важнейшее событие в жизни", — добавил Александров.