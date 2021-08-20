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    Синхронистка Колесниченко объявила о продолжении карьеры после двух золотых медалей на Играх в Токио

    Спортсменка посчитала хорошим знаком, что на неё подписался аккаунт Олимпиады 2024 года в Париже.

    20 августа, 10:14
    <p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

    Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

    Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что продолжит карьеру после Игр в Токио. Об этом она рассказала журналистам.

    "Приняла решение, что продолжу карьеру, буду тренироваться, буду работать дальше. Вижу в себе силы, чувствую в себе силы, буду работать дальше. На меня уже подписался аккаунт Парижа-2024, я подумала, что это знак", — отметила Колесниченко.

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    На Олимпиаде в Токио Колесниченко выиграла две золотые медали — в дуэте со Светланой Ромашиной и в групповых соревнованиях. Пять лет назад россиянка победила в группе на Играх в Рио-де-Жанейро.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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