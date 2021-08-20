Синхронистка Колесниченко объявила о продолжении карьеры после двух золотых медалей на Играх в Токио

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что продолжит карьеру после Игр в Токио. Об этом она рассказала журналистам.

"Приняла решение, что продолжу карьеру, буду тренироваться, буду работать дальше. Вижу в себе силы, чувствую в себе силы, буду работать дальше. На меня уже подписался аккаунт Парижа-2024, я подумала, что это знак", — отметила Колесниченко.