Синхронистка Колесниченко объявила о продолжении карьеры после двух золотых медалей на Играх в Токио
Спортсменка посчитала хорошим знаком, что на неё подписался аккаунт Олимпиады 2024 года в Париже.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что продолжит карьеру после Игр в Токио. Об этом она рассказала журналистам.
"Приняла решение, что продолжу карьеру, буду тренироваться, буду работать дальше. Вижу в себе силы, чувствую в себе силы, буду работать дальше. На меня уже подписался аккаунт Парижа-2024, я подумала, что это знак", — отметила Колесниченко.
На Олимпиаде в Токио Колесниченко выиграла две золотые медали — в дуэте со Светланой Ромашиной и в групповых соревнованиях. Пять лет назад россиянка победила в группе на Играх в Рио-де-Жанейро.
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