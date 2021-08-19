"Мы это так не оставим": Россия подаст протест на решение Международной федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде
Израильская спортсменка Линой Ашрам выиграла золотую медаль, несмотря на потерю ленты во время выступления, а наши гимнастки впервые за 25 лет остались без награды высшей пробы.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что российская сторона готовит материалы для Международной федерации гимнастики (FIG) и в ближайшее время подаст протест на решение технического комитета по судейству на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА "Новости".
В четверг представители FIG объявили, что федерация довольна судейством турнира в многоборье по художественной гимнастике на Играх в Японии. Технический комитет организации провёл проверку всех результатов и оценок судей, не выявив каких-либо нарушений.
"Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим FIG, мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования на Олимпиаде. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения", — сказала Винер-Усманова.
Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире.
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