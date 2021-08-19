"Мы это так не оставим": Россия подаст протест на решение Международной федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде

Израильская спортсменка Линой Ашрам выиграла золотую медаль, несмотря на потерю ленты во время выступления, а наши гимнастки впервые за 25 лет остались без награды высшей пробы.