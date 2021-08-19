"Не такая, как все": Гимнастка Ашрам объяснила свою победу на Олимпиаде тем, что она нерусская
Напомним, из-за достаточно странного решения судей наша страна впервые за 25 лет осталась без победы в этом виде программы.
Фото © ТАСС / EPA / MAST IRHAM
Израильская гимнастка Линой Ашрам объяснила свою победу на Олимпийских играх в Токио своей национальностью. Об этом сообщает Israelhayom.
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"В 14 лет меня назвали "чёрной пантерой". Очевидно, что мой цвет кожи чётко подчёркивает, что я не такая, как все. Я нерусская — и добиваюсь успехов", — заявила Ашрам.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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