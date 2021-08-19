Сёстры Аверины намерены поехать на чемпионат мира в Японию

Дина и Арина Аверины собираются продолжать свою карьеру и отправятся на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Японии. Об этом спортсменки сообщили журналистам.

"Пока, до чемпионата мира, — да, будем готовиться. Если он состоится", — ответила Дина Аверина на соответствующий вопрос журналистов. При этом сестра поддержала её решение.