Сёстры Аверины намерены поехать на чемпионат мира в Японию
Ранее из-за странного решения судей наши спортсменки остались без золотых медалей на Олимпиаде.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Дина и Арина Аверины собираются продолжать свою карьеру и отправятся на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Японии. Об этом спортсменки сообщили журналистам.
"Пока, до чемпионата мира, — да, будем готовиться. Если он состоится", — ответила Дина Аверина на соответствующий вопрос журналистов. При этом сестра поддержала её решение.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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