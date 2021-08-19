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Сёстры Аверины намерены поехать на чемпионат мира в Японию

Ранее из-за странного решения судей наши спортсменки остались без золотых медалей на Олимпиаде.

19 августа, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Дина и Арина Аверины собираются продолжать свою карьеру и отправятся на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Японии. Об этом спортсменки сообщили журналистам.

"Пока, до чемпионата мира, — да, будем готовиться. Если он состоится", — ответила Дина Аверина на соответствующий вопрос журналистов. При этом сестра поддержала её решение.

Вернуться за золотом: Что будет с карьерой сестёр Авериных после скандала на Олимпиаде в Токио

Вернуться за золотом: Что будет с карьерой сестёр Авериных после скандала на Олимпиаде в Токио

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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