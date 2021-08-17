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"За высокие достижения в спорте": Мэр Сочи подарил квартиру теннисистке Елена Весниной

В нынешнем сезоне спортсменка возобновила карьеру после рождения дочери.

17 августа, 10:06
<p>Фото © John Walton / PA Images via Getty Images</p>

Фото © John Walton / PA Images via Getty Images

Олимпийская чемпионка Елена Веснина получила в подарок квартиру в Сочи от мэра города Алексея Копайгородского. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

"За высокие достижения в спорте олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, почётный гражданин города Сочи Елена Веснина от имени администрации города награждена квартирой, чтобы спортсменка могла жить и работать на курорте, развивая Академию тенниса", говорится в сообщении пресс-службы.

Также мэр обсудил с Весниной перспективы создания в Сочи теннисной академии и поручил профильным департаментам "подобрать подходящий участок". Предполагается, что на территории академии будет построено десять открытых и закрытых кортов, тренажёрный зал и комплексная база для восстановления игроков.

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

Веснина является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, также в её активе четыре титула на турнирах Большого шлема. В мае 2018-го она прервала карьеру, а через несколько месяцев родила дочь. На корт 35-летняя россиянка вернулась лишь в нынешнем сезоне.

На Олимпиаде в Токио Веснина выиграла серебро в смешанном разряде. В финале они с Асланом Карацевым уступили соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву — 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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