Олимпийская чемпионка Елена Веснина получила в подарок квартиру в Сочи от мэра города Алексея Копайгородского. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

"За высокие достижения в спорте олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, почётный гражданин города Сочи Елена Веснина от имени администрации города награждена квартирой, чтобы спортсменка могла жить и работать на курорте, развивая Академию тенниса", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также мэр обсудил с Весниной перспективы создания в Сочи теннисной академии и поручил профильным департаментам "подобрать подходящий участок". Предполагается, что на территории академии будет построено десять открытых и закрытых кортов, тренажёрный зал и комплексная база для восстановления игроков.

Веснина является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, также в её активе четыре титула на турнирах Большого шлема. В мае 2018-го она прервала карьеру, а через несколько месяцев родила дочь. На корт 35-летняя россиянка вернулась лишь в нынешнем сезоне.