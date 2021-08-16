Даниил Медведев разгромил американца Опелку в финале "Мастерса" в Торонто
Для россиянина этот титул стал 12-м в карьере (четвёртым "Мастерсом") и третьим в сезоне 2021 года.
Фото © Twitter / atptour
🇨🇦 Toronto— ATP Tour (@atptour) August 15, 2021
🇺🇸 Cincinnati
🇨🇳 Shanghai
🇫🇷 Paris@DaniilMedwed now holds four of the nine ATP Masters 1000 titles 🏆
🎥: @TennisTV | #NBO21pic.twitter.com/hHs6olV10w
Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Райли Опелку в финале турнира серии ATP Мастерс 1000 в Торонто.
Матч, продолжавшийся 1 час 27 минут, завершился победой Медведева со счётом 6:4, 6:3. Россиянин сделал шесть эйсов, выиграл 88% очков на первой подаче и спас 100% брейк-пойнтов (4 из 4).
Для Медведева этот титул стал 12-м в карьере (четвёртым "Мастерсом") и третьим в сезоне 2021 года.
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