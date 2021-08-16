Обгоревшие тела женщины и ребёнка нашли в лесу в Ленобласти
На вид погибшему малышу около пяти лет. Причина смерти пока не установлена.
Обгоревшие тела, предположительно, женщины и ребёнка, найдены в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает kp.ru.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления Сергеем Сазиным. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".
Отмечается, что на вид погибшему малышу около пяти лет. Причина смерти пока не установлена. Возбуждено уголовное дело.
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