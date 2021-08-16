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Обгоревшие тела женщины и ребёнка нашли в лесу в Ленобласти

На вид погибшему малышу около пяти лет. Причина смерти пока не установлена.

15 августа, 21:33
<p>Фото © <a href="https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1600941/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Ленинградской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Ленинградской области

Обгоревшие тела, предположительно, женщины и ребёнка, найдены в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает kp.ru.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления Сергеем Сазиным. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на берегу реки в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на берегу реки в Москве

Отмечается, что на вид погибшему малышу около пяти лет. Причина смерти пока не установлена. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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