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Генсек ООН выступил с заявлением на фоне захвата Кабула "Талибаном"

Гуттериш обеспокоен будущим женщин и девочек, "чьи с трудом завоёванные права должны быть защищены".

15 августа, 21:14
<p>Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото © TАСС / EPA</p>

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото © TАСС / EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением на фоне захвата радикальным движением "Талибан"* столицы Афганистана — Кабула. Он призвал соблюдать международное гуманитарное право и права населения.

"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьёзных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий", — говорится в заявлении Гутерриша.

"Талибан" заявил о контроле над всеми районами Кабула

"Талибан" заявил о контроле над всеми районами Кабула

Отмечается, что генсек ООН обеспокоен будущим женщин и девочек, "чьи с трудом завоёванные права должны быть защищены". Также он заявил, что необходимо прекратить все нарушения и обеспечить соблюдение прав и свобод граждан.

Афганская диаспора в США устроила митинг против "Талибана" у штаб-квартиры ООН

Афганская диаспора в США устроила митинг против "Талибана" у штаб-квартиры ООН

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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