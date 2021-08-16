Генсек ООН выступил с заявлением на фоне захвата Кабула "Талибаном"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением на фоне захвата радикальным движением "Талибан"* столицы Афганистана — Кабула. Он призвал соблюдать международное гуманитарное право и права населения.

"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьёзных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий", — говорится в заявлении Гутерриша.

Отмечается, что генсек ООН обеспокоен будущим женщин и девочек, "чьи с трудом завоёванные права должны быть защищены". Также он заявил, что необходимо прекратить все нарушения и обеспечить соблюдение прав и свобод граждан.