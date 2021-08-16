Генсек ООН выступил с заявлением на фоне захвата Кабула "Талибаном"
Гуттериш обеспокоен будущим женщин и девочек, "чьи с трудом завоёванные права должны быть защищены".
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото © TАСС / EPA
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением на фоне захвата радикальным движением "Талибан"* столицы Афганистана — Кабула. Он призвал соблюдать международное гуманитарное право и права населения.
"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьёзных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий", — говорится в заявлении Гутерриша.
Отмечается, что генсек ООН обеспокоен будущим женщин и девочек, "чьи с трудом завоёванные права должны быть защищены". Также он заявил, что необходимо прекратить все нарушения и обеспечить соблюдение прав и свобод граждан.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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