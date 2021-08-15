В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан
В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.
В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. Видео © Соцсети
Тысячи человек собрались в аэропорту Кабула, чтобы покинуть Афганистан. На кадрах с места событий видно, что желающих выехать из страны слишком много, началась давка.
СМИ сообщают, что тысяча пассажиров пытаются пробраться на самолёт, вмещающий всего 300 человек. В аэропорту слышны выстрелы и крики людей.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула отменены все регулярные авиарейсы, в данный момент полёты могут осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолёты для эвакуации граждан.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. По разным данным, он находится в Омане или Узбекистане. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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