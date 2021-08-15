В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. Видео © Соцсети

Тысячи человек собрались в аэропорту Кабула, чтобы покинуть Афганистан. На кадрах с места событий видно, что желающих выехать из страны слишком много, началась давка.

СМИ сообщают, что тысяча пассажиров пытаются пробраться на самолёт, вмещающий всего 300 человек. В аэропорту слышны выстрелы и крики людей.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула отменены все регулярные авиарейсы, в данный момент полёты могут осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолёты для эвакуации граждан.