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В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан

В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает.

15 августа, 20:36

В аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. Видео © Соцсети

Тысячи человек собрались в аэропорту Кабула, чтобы покинуть Афганистан. На кадрах с места событий видно, что желающих выехать из страны слишком много, началась давка.

СМИ сообщают, что тысяча пассажиров пытаются пробраться на самолёт, вмещающий всего 300 человек. В аэропорту слышны выстрелы и крики людей.

"Талибан" заявил о контроле над всеми районами Кабула

"Талибан" заявил о контроле над всеми районами Кабула

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула отменены все регулярные авиарейсы, в данный момент полёты могут осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолёты для эвакуации граждан.

Пентагон направит в Кабул ещё около тысячи военных для помощи в эвакуации граждан США

Пентагон направит в Кабул ещё около тысячи военных для помощи в эвакуации граждан США

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. По разным данным, он находится в Омане или Узбекистане. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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