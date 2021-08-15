"Талибан" заявил о контроле над всеми районами Кабула
Представитель движения сообщил, что скоро начнётся ночное патрулирование города.
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Радикальное движение "Талибан"* контролирует все районы Кабула. Об этом со ссылкой на представителя боевиков Забиуллу Муджахида сообщает местный телеканал Ariana News.
По словам Муджахида, ситуация в столице Афганистана в настоящее время находится под контролем. Он также заметил, что скоро начнётся ночное патрулирование города. По словам представителя талибов, это делается для того, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Муджахид призвал граждан не бояться и добавил, что ко входу в Кабул "Талибан" подтолкнули новости о том, что в столице Афганистана начались грабежи.
Напомним, ранее в Кабуле ввели комендантский час. Ограничения действуют на всей территории города с 21:00 по местному времени (19:30 мск).
Как сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. По разным данным, он находится в Омане или Узбекистане. Ситуация в стране обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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