"Талибан" заявил о контроле над всеми районами Кабула

По словам Муджахида, ситуация в столице Афганистана в настоящее время находится под контролем. Он также заметил, что скоро начнётся ночное патрулирование города. По словам представителя талибов, это делается для того, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Муджахид призвал граждан не бояться и добавил, что ко входу в Кабул "Талибан" подтолкнули новости о том, что в столице Афганистана начались грабежи.