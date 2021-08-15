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В Кабуле ввели комендантский час ради предотвращения беспорядков

Ограничения действуют на всей территории города с девяти часов вечера, жителям города рекомендовали сохранять спокойствие.

15 августа, 16:17
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / Ahmad Massoud</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / Ahmad Massoud

В столице и самом крупном городе Афганистана — Кабуле — вводится комендантский час. Такое решение принято главой МВД страны с целью недопущения беспорядков. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и выполнять распоряжения властей.

"Для того чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера вводится ограничение на передвижение во всех частях города", — цитирует его местное новостное издание "Хама пресс".

Жители массово покидают Кабул после сообщений о захвате власти талибами

Жители массово покидают Кабул после сообщений о захвате власти талибами

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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