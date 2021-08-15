В Кабуле ввели комендантский час ради предотвращения беспорядков

В столице и самом крупном городе Афганистана — Кабуле — вводится комендантский час. Такое решение принято главой МВД страны с целью недопущения беспорядков. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и выполнять распоряжения властей.

"Для того чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера вводится ограничение на передвижение во всех частях города", — цитирует его местное новостное издание "Хама пресс".

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.