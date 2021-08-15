Жители массово покидают Кабул после сообщений о захвате власти талибами

Передача власти может состояться 15 августа в президентском дворце.

После объявления о захвате Кабула жители начали массово покидать город. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео, как местные жители массово уезжают из Кабула. Столпотворение на улицах столицы началось после новостей о том, что боевики радикального движения "Талибан"* вошли в город.

Несмотря на заверения радикалов о том, что переход власти пройдёт мирно, горожане предпочитают оставить свои дома. На кадрах видно, что десятки машин стоят на улицах Кабула, пытаясь протиснуться к выезду. В надежде проехать некоторые водители заняли место даже на тротуарах и преградили путь пешеходам.

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.