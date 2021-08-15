Президент Афганистана провёл срочные переговоры с представителями США и НАТО

Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО из-за наступления радикального движения "Талибан" на столицу страны — город Кабул. Об этом сообщило агентство Reuters.

Неизвестно, что именно обсуждалось в ходе прошедшей встречи. Однако часть американских дипломатов продолжит свою работу, находясь в городском аэропорту. Сотрудники европейских дипмиссий были перевезены и находятся в безопасности.