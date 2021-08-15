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Президент Афганистана провёл срочные переговоры с представителями США и НАТО

Часть сотрудников американской дипмиссии продолжит свою работу в стране, европейцев эвакуировали в безопасное место.

15 августа, 11:00

Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul

Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО из-за наступления радикального движения "Талибан" на столицу страны — город Кабул. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Неизвестно, что именно обсуждалось в ходе прошедшей встречи. Однако часть американских дипломатов продолжит свою работу, находясь в городском аэропорту. Сотрудники европейских дипмиссий были перевезены и находятся в безопасности.

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Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.


Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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