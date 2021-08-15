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Талибы гарантировали безопасность сотрудникам Посольства РФ в Афганистане

Обещание касается всех находящихся в стране дипломатов.

15 августа, 10:34
<p>Фото © Oleg Nikishin / Getty Images</p>

Фото © Oleg Nikishin / Getty Images

Москва не готовится эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула, сообщил спецпредставитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он добавил, что "Талибан"* уже давно заявил о том, что гарантирует безопасность не только российской дипмиссии, но и посольствам других стран.

"Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий", — сказал он РИА "Новости".

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.

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Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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