Талибы гарантировали безопасность сотрудникам Посольства РФ в Афганистане
Обещание касается всех находящихся в стране дипломатов.
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Москва не готовится эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула, сообщил спецпредставитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он добавил, что "Талибан"* уже давно заявил о том, что гарантирует безопасность не только российской дипмиссии, но и посольствам других стран.
"Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий", — сказал он РИА "Новости".
Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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