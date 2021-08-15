Талибы гарантировали безопасность сотрудникам Посольства РФ в Афганистане

Москва не готовится эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула, сообщил спецпредставитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он добавил, что "Талибан"* уже давно заявил о том, что гарантирует безопасность не только российской дипмиссии, но и посольствам других стран.

"Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий", — сказал он РИА "Новости".

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.