Обострение в Афганистане, последние новости

После того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни ситуация обострилась максимально.

Боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан" уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся".

Между тем Москва не готовится эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула, сообщил спецпредставитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, талибы гарантировали безопасность всем дипмиссиям в стране.

Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.