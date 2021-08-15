Обострение в Афганистане, последние новости
Президент страны Ашраф Гани может сложить с себя полномочия "в течение нескольких часов".
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После того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни ситуация обострилась максимально.
12 августа талибы объявили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Также следом были захвачены города Герат и Лашкаргах. При этом военная разведка США заявила, что в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул. На фоне этого ряд стран начали эвакуацию своих дипломатов из города, а представителям американской дипмиссии было поручено уничтожить секретные документы и информацию в компьютерах.
14 августа боевики захватили ещё два города Афганистана — Шаран и Мехтарлам, а СМИ сообщали, что под контроль радикалов перешло 90% территории страны. Днём позже был захвачен город Джелалабад, а силы талибов вплотную подошли к столице Афганистана — Кабулу. При этом сообщалось, что командование "Талибана" приказало не брать город штурмом, а дождаться возможности войти в него мирно.
Вместе с тем США начали эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле, попросив при этом боевиков дождаться её окончания. Как позже стало известно, Правительство Афганистана согласилось на мирную смену власти, а президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия "в течение нескольких часов". В "Талибане" заверили, что обеспечат право выхода из столицы всем, кто этого пожелает.
Боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан" уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся".
Между тем Москва не готовится эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула, сообщил спецпредставитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, талибы гарантировали безопасность всем дипмиссиям в стране.
Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
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