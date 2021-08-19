Талибы открыли огонь по митингующим в Асадабаде, погибло несколько человек
После стрельбы на улицах началась давка, в результате которой пострадали ещё около двух десятков граждан, а количество жертв увеличилось.
Фото © ТАСС / AP / Sidiqullah Khan
Талибы открыли огонь по митингующим в Асадабаде, погибло несколько человек. Видео © Соцсети
Боевики "Талибана"* устроили стрельбу на митинге в честь Дня независимости Афганистана в городе Асадабад, провинция Кунар. Жертвами стали несколько человек, сообщает агентство Reuters.
После того как представители радикального движения открыли огонь, на митинге началась давка. Погибли по меньшей мере пятеро, около двух десятков получили ранения.
Очевидцы сняли происходящее на видео. На роликах, появившихся в соцсетях, видно, как по улицам идут люди с чёрно-зелёно-красными флагами. В какой-то момент раздаются звуки выстрелов, а среди митингующих можно увидеть людей с оружием. После того как боевики начали стрелять, многие граждане постарались уйти с открытого пространства и укрыться в зданиях, чтобы спастись.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А 17 августа представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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