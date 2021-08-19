Карате исключили из программы Олимпийских игр

На Олимпиаде 2024 года в Париже не будет соревнований по карате. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.

Также из олимпийской программы убрали бейсбол и софтбол. Вместо них на Олимпиаде в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года, будет представлен брейк-данс.

Соревнования по карате дебютировали на Олимпиаде в Токио. Были разыграны медали в восьми весовых категориях. По одному золоту завоевали спортсмены из Японии, Испании, Египта, Италии, Болгарии, Франции, Ирана и Сербии.