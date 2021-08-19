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Карате исключили из программы Олимпийских игр

Этот вид спорта дебютировал на Играх в Токио. Были разыграны медали в восьми весовых категориях.

19 августа, 08:56
<p>Фото © ТАСС / EPA / HEDAYATULLAH AMID</p>

Фото © ТАСС / EPA / HEDAYATULLAH AMID

На Олимпиаде 2024 года в Париже не будет соревнований по карате. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.

Также из олимпийской программы убрали бейсбол и софтбол. Вместо них на Олимпиаде в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года, будет представлен брейк-данс.

Соревнования по карате дебютировали на Олимпиаде в Токио. Были разыграны медали в восьми весовых категориях. По одному золоту завоевали спортсмены из Японии, Испании, Египта, Италии, Болгарии, Франции, Ирана и Сербии.

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

Россию в олимпийском турнире каратистов должна была представлять Анна Чернышёва. Уже после прибытия в Японию 19-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирус и на соревнованиях выступить не смогла.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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