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Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

Борьбу за медали она должна была начать 5 августа в весовой категории до 55 кг.

4 августа, 06:45

Фото © Instagram / anna__chernysheva_

Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерация каратэ России.

"Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Её обязательный для всех участников Игр тест на СoViD-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест. Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах", — говорится в сообщении.

Чернышева является единственной представительницей нашей страны в этом виде спорта, которая должна была выступить на Олимпийских играх в Токио. Отметим, что стартовать она должна была 5 августа в весовой категории до 55 кг.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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