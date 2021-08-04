Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса
Борьбу за медали она должна была начать 5 августа в весовой категории до 55 кг.
Фото © Instagram / anna__chernysheva_
Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерация каратэ России.
"Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Её обязательный для всех участников Игр тест на СoViD-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест. Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах", — говорится в сообщении.
Чернышева является единственной представительницей нашей страны в этом виде спорта, которая должна была выступить на Олимпийских играх в Токио. Отметим, что стартовать она должна была 5 августа в весовой категории до 55 кг.
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