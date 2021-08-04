Единственная отобравшаяся на Олимпиаду российская каратистка не выступит в Токио из-за коронавируса

"Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Её обязательный для всех участников Игр тест на СoViD-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест. Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах", — говорится в сообщении.