Легкоатлетка Тимановская объясняет своё скандальное заявление. Видео © "Беларусь 1"

Белорусское телевидение показало интервью с легкоатлеткой Кристиной Тимановской после её заявления в "Инстаграме" с критикой в адрес тренеров сборной на Олимпиаде в Токио. В нём спортсменка говорит, что просто перенервничала.

"Это первая Олимпиада, я готовилась к конкретным дистанциям. И когда узнала, что по каким-то там стечениям обстоятельств я могу принять участие в эстафете 4х400, я, наверное, была немного шокирована, перенервничала и у меня взяли верх мои эмоции", — говорит Тимановская на видео, показанное на телеканале "Беларусь 1".

Также бегунья отмечает, что люди порой сначала делают, а потом уже думают, и впоследствии сожалеют о своих поступках.