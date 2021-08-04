"Перенервничала": Белорусское ТВ показало интервью с Тимановской, где она объясняет своё скандальное заявление
Бегунья отметила, что люди порой сначала делают, а потом уже думают, и впоследствии сожалеют о своих поступках.
Легкоатлетка Тимановская объясняет своё скандальное заявление. Видео © "Беларусь 1"
Белорусское телевидение показало интервью с легкоатлеткой Кристиной Тимановской после её заявления в "Инстаграме" с критикой в адрес тренеров сборной на Олимпиаде в Токио. В нём спортсменка говорит, что просто перенервничала.
"Это первая Олимпиада, я готовилась к конкретным дистанциям. И когда узнала, что по каким-то там стечениям обстоятельств я могу принять участие в эстафете 4х400, я, наверное, была немного шокирована, перенервничала и у меня взяли верх мои эмоции", — говорит Тимановская на видео, показанное на телеканале "Беларусь 1".
Также бегунья отмечает, что люди порой сначала делают, а потом уже думают, и впоследствии сожалеют о своих поступках.
"Первая Олимпиада — это уже для меня какие-то эмоции. Я вышла, уже пробежала 100 метров, где-то не получилось — опять эмоции... Вдруг я узнаю ещё о третьем виде, и тут меня переполняют, наверное… эмоции", — объяснила спортсменка своё скандальное заявление.
Как сообщал Лайф, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. Однако 4 августа бегунья улетела в Австрию, которую ранее просила об убежище.
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