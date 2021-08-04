Белорусская бегунья Тимановская в последний момент пересела на рейс до Вены

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее выехала из Посольства Польши в аэропорт Нарита в Токио , в последний момент пересела на рейс до Вены.

Как сообщает AFP, спортсменка прошла паспортный контроль и отправилась на борт авиакомпании Austrian Airlines, который в эти минуты вылетает в столицу Австрии. Ранее СМИ сообщили, что Тимановская села на самолёт польского перевозчика LOT и вылетела в Варшаву.

Как сообщал Лайф, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. Также появилась информация, что она намерена просить убежища в Австрии.