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Белорусская бегунья Тимановская в последний момент пересела на рейс до Вены

Ранее СМИ сообщили, что она отправилась в Варшаву на самолёте авиакомпании LOT.

4 августа, 02:15
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Белорусская бегунья Тимановская в последний момент пересела на рейсы до Вены. Видео © AP

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая ранее выехала из Посольства Польши в аэропорт Нарита в Токио, в последний момент пересела на рейс до Вены.

Как сообщает AFP, спортсменка прошла паспортный контроль и отправилась на борт авиакомпании Austrian Airlines, который в эти минуты вылетает в столицу Австрии. Ранее СМИ сообщили, что Тимановская села на самолёт польского перевозчика LOT и вылетела в Варшаву.

Ещё одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию после скандала с Тимановской

Ещё одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию после скандала с Тимановской

Как сообщал Лайф, 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. Также появилась информация, что она намерена просить убежища в Австрии.

"Ему совсем плохо": Тимановская рассказала, как её родители переживают из-за выходки на Олимпиаде в Токио

"Ему совсем плохо": Тимановская рассказала, как её родители переживают из-за выходки на Олимпиаде в Токио

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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