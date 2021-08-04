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В Новосибирске полицейский свёл счёты с жизнью перед собственной свадьбой

Перед этим он позвонил невесте и попросил прощения. Девушка уверяет, что ссор между ними не было.

4 августа, 01:37

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

3 августа в Горском микрорайоне Новосибирска покончил с собой 29-летний старший лейтенант полиции. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

2 августа полицейский пришёл на службу к 9:00. Рабочий день должен был завершиться в 18:00, однако молодой человек сказал сослуживцу, что идёт на обычный развод личного состава. Через 50 минут он не вернулся на место. В 23:00 правоохранитель позвонил своей невесте, с которой они планировали пожениться в сентябре. Он спросил, где она находится, попросил прощения и попрощался.

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В 00:15 было обнаружено тело лейтенанта. Невеста заявила, что ссор между ними не было.

В полиции молодой человек служил с ноября 2016 года, старшим оперуполномоченным он стал в апреле 2021 года. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Воронеже участковый попытался усмирить пьяного водителя и попал под домашний арест. Позже водителя задержали.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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