В Новосибирске полицейский свёл счёты с жизнью перед собственной свадьбой

3 августа в Горском микрорайоне Новосибирска покончил с собой 29-летний старший лейтенант полиции. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

2 августа полицейский пришёл на службу к 9:00. Рабочий день должен был завершиться в 18:00, однако молодой человек сказал сослуживцу, что идёт на обычный развод личного состава. Через 50 минут он не вернулся на место. В 23:00 правоохранитель позвонил своей невесте, с которой они планировали пожениться в сентябре. Он спросил, где она находится, попросил прощения и попрощался.

В 00:15 было обнаружено тело лейтенанта. Невеста заявила, что ссор между ними не было.