В Новосибирске полицейский свёл счёты с жизнью перед собственной свадьбой
Перед этим он позвонил невесте и попросил прощения. Девушка уверяет, что ссор между ними не было.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
3 августа в Горском микрорайоне Новосибирска покончил с собой 29-летний старший лейтенант полиции. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
2 августа полицейский пришёл на службу к 9:00. Рабочий день должен был завершиться в 18:00, однако молодой человек сказал сослуживцу, что идёт на обычный развод личного состава. Через 50 минут он не вернулся на место. В 23:00 правоохранитель позвонил своей невесте, с которой они планировали пожениться в сентябре. Он спросил, где она находится, попросил прощения и попрощался.
В 00:15 было обнаружено тело лейтенанта. Невеста заявила, что ссор между ними не было.
В полиции молодой человек служил с ноября 2016 года, старшим оперуполномоченным он стал в апреле 2021 года. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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