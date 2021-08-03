НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Воронеже задержали водителя, который подрался с участковым

Оказалось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

3 августа, 15:34

Кадр из видео © Соцсети

В Воронеже задержали водителя, который в нетрезвом состоянии вступил в перепалку с полицейским, вследствие чего сотрудника правоохранительных органов отправили под домашний арест. Об этом сообщает СК РФ.

"В ходе расследования Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Следствие планирует направить в суд ходатайство об аресте водителя. По данным СК, он уже привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, был лишён водительских прав. Также мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На Урале пьяная женщина-водитель врезалась в дерево, два человека погибли

На Урале пьяная женщина-водитель врезалась в дерево, два человека погибли

Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл в Воронеже между пьяным водителем и участковым, который пытался усмирить нарушителя, в результате чего попал под домашний арест. Позднее за правоохранителя вступился глава СК РФ Александр Бастрыкин и распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело в отношении участкового. Он поручил тщательно проанализировать ситуацию и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На Урале пьяная женщина-водитель врезалась в дерево, два человека погибли

1 августа, 08:07

В Воронеже участковый попытался усмирить пьяного водителя и попал под домашний арест

вчера в 15:52

В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона

сегодня в 19:25

NI назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО

сегодня в 19:45

В Турции из больницы выписали 15 пострадавших в ДТП россиян

сегодня в 19:12

Новости партнеров

Layer 1