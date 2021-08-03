В Воронеже задержали водителя, который подрался с участковым
Оказалось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Кадр из видео © Соцсети
В Воронеже задержали водителя, который в нетрезвом состоянии вступил в перепалку с полицейским, вследствие чего сотрудника правоохранительных органов отправили под домашний арест. Об этом сообщает СК РФ.
"В ходе расследования Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
Следствие планирует направить в суд ходатайство об аресте водителя. По данным СК, он уже привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, был лишён водительских прав. Также мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл в Воронеже между пьяным водителем и участковым, который пытался усмирить нарушителя, в результате чего попал под домашний арест. Позднее за правоохранителя вступился глава СК РФ Александр Бастрыкин и распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело в отношении участкового. Он поручил тщательно проанализировать ситуацию и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.
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