В Воронеже задержали водителя, который подрался с участковым

В Воронеже задержали водителя, который в нетрезвом состоянии вступил в перепалку с полицейским, вследствие чего сотрудника правоохранительных органов отправили под домашний арест. Об этом сообщает СК РФ.

"В ходе расследования Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Следствие планирует направить в суд ходатайство об аресте водителя. По данным СК, он уже привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, был лишён водительских прав. Также мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".