Здание Пентагона оцеплено из-за стрельбы неподалёку
По данным CNN, инцидент произошёл на автобусной остановке рядом со станцией метро. Количество пострадавших неизвестно.
NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 3, 2021
Здание Пентагона оцепили во вторник из-за стрельбы рядом с платформой у близлежащей станции метро. Об этом сообщают местные СМИ. Охрана комплекса предписала персоналу оставаться внутри здания.
"В Пентагоне объявлен локдаун из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим граждан избегать посещения этого места", — говорится в сообщении охраны штаб-квартиры Минобороны США в "Твиттере".
Масштаб происшествия пока не ясен, как и количество пострадавших. По данным AP, по меньшей мере один человек получил ранения, его состояние неизвестно. При этом местный телеканал WDVM утверждает, что речь идёт о нескольких госпитализированных с места стрельбы.
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