Здание Пентагона оцеплено из-за стрельбы неподалёку

Здание Пентагона оцепили во вторник из-за стрельбы рядом с платформой у близлежащей станции метро. Об этом сообщают местные СМИ. Охрана комплекса предписала персоналу оставаться внутри здания.

"В Пентагоне объявлен локдаун из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим граждан избегать посещения этого места", — говорится в сообщении охраны штаб-квартиры Минобороны США в "Твиттере".

Масштаб происшествия пока не ясен, как и количество пострадавших. По данным AP, по меньшей мере один человек получил ранения, его состояние неизвестно. При этом местный телеканал WDVM утверждает, что речь идёт о нескольких госпитализированных с места стрельбы.