ЦИК представила новые документы о зарубежных активах Грудинина
Согласно данным комиссии, в сентябре 2020 года бизнесмен снова стал владельцем акций компании Bonto Ltd. в Белизе.
Павел Грудинин. Фото © Агентство новостей "Москва" / Андрей Любимов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила новые документы об иностранных активах директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, из-за которых его исключили из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму.
В ЦИК заявили в ходе слушаний в Верховном суде, что, согласно полученным от Генпрокуратуры РФ данным, в сентябре 2020 года бизнесмен снова стал владельцем акций компании Bonto Ltd., зарегистрированной в Белизе. Также в комиссию было представлено решение Верховного суда Белиза от 2020 года, что компания, в которой Грудинин был акционером, больше не считается ликвидированной.
Представитель Грудинина в свою очередь заверил, что его доверителю не было известно, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной Bonto Ltd. Заслушав стороны, суд объявил перерыв в слушаниях до 9 августа.
Ранее стало известно, что Грудинин будет исключён из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредставления ряда документов. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах и доверилась кандидату. Однако в Центризбирком поступило письмо от экс-супруги директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" о том, что у него есть доля в иностранной компании. Адвокаты Ирины считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности.
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