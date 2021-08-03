ЦИК представила новые документы о зарубежных активах Грудинина

Согласно данным комиссии, в сентябре 2020 года бизнесмен снова стал владельцем акций компании Bonto Ltd. в Белизе.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила новые документы об иностранных активах директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, из-за которых его исключили из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму.

В ЦИК заявили в ходе слушаний в Верховном суде, что, согласно полученным от Генпрокуратуры РФ данным, в сентябре 2020 года бизнесмен снова стал владельцем акций компании Bonto Ltd., зарегистрированной в Белизе. Также в комиссию было представлено решение Верховного суда Белиза от 2020 года, что компания, в которой Грудинин был акционером, больше не считается ликвидированной.

Представитель Грудинина в свою очередь заверил, что его доверителю не было известно, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной Bonto Ltd. Заслушав стороны, суд объявил перерыв в слушаниях до 9 августа.