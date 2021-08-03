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О кампании в поддержку россиян на Олимпиаде #WewillROCyou написали в New York Times

С момента начала акции на неё обратили внимание более десятка крупнейших зарубежных СМИ.

3 августа, 14:34
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-106988440_80493?z=photo-106988440_457282899/wall-106988440_80493" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Екатеринбург</a></p>

Фото © VK / Екатеринбург

Кампанию #WewillROCyou в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио обсуждают не только в России, но и за рубежом. В этот раз акции российских болельщиков проанализировало издание New York Times.

Своей общей стилистикой материал слишком похож на другие западные публикации. В нём утверждается, что россиян наказали за допинг, лишили флага, гимна и названия страны, но в РФ всё равно находят, как радоваться победам своих спортсменов. Также автор упомянул, что к флешмобу присоединились в том числе официальные лица.

Постеры в поддержку олимпийского флешмоба #WewillROCyou развесили в Лос-Анджелесе

Постеры в поддержку олимпийского флешмоба #WewillROCyou развесили в Лос-Анджелесе

Ранее про кампанию #WewillROCyou уже писали крупные западные издания, такие как The Wall Street Journal, The Guardian (дважды), la-croix, Moscow Times, France24, is.fi, BBC, RND, Slate и другие.

Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ

Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ

Напомним, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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