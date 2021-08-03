О кампании в поддержку россиян на Олимпиаде #WewillROCyou написали в New York Times
С момента начала акции на неё обратили внимание более десятка крупнейших зарубежных СМИ.
Фото © VK / Екатеринбург
Кампанию #WewillROCyou в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио обсуждают не только в России, но и за рубежом. В этот раз акции российских болельщиков проанализировало издание New York Times.
Своей общей стилистикой материал слишком похож на другие западные публикации. В нём утверждается, что россиян наказали за допинг, лишили флага, гимна и названия страны, но в РФ всё равно находят, как радоваться победам своих спортсменов. Также автор упомянул, что к флешмобу присоединились в том числе официальные лица.
Ранее про кампанию #WewillROCyou уже писали крупные западные издания, такие как The Wall Street Journal, The Guardian (дважды), la-croix, Moscow Times, France24, is.fi, BBC, RND, Slate и другие.
Напомним, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Комментариев: 0