О кампании в поддержку россиян на Олимпиаде #WewillROCyou написали в New York Times

Кампанию #WewillROCyou в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио обсуждают не только в России, но и за рубежом. В этот раз акции российских болельщиков проанализировало издание New York Times .

Своей общей стилистикой материал слишком похож на другие западные публикации. В нём утверждается, что россиян наказали за допинг, лишили флага, гимна и названия страны, но в РФ всё равно находят, как радоваться победам своих спортсменов. Также автор упомянул, что к флешмобу присоединились в том числе официальные лица.