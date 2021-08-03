Футболист "Реала" вывел сборную Испании в финал Олимпиады в Токио

Мужская сборная Испании по футболу пробилась в финал Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале команда в дополнительное время победила японцев со счётом 1:0. Единственный гол на 115-й минуте забил полузащитник мадридского "Реала" Маркос Асенсио.

В составе сборной Испании в матче приняли участие шесть футболистов, игравших на Евро-2020. В их число вошли вратарь Унаи Симон, защитники Пау Торрес и Эрик Гарсия, хавбек Педри, а также нападающие Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.