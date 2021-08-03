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"Это трагедия": Матыцин прокомментировал травму бегуна Шубенкова на Олимпиаде в Токио

По предварительным данным, спортсмен порвал ахилл на левой ноге во время разминки перед выступлением в квалификации на дистанции 110 метров с барьерами.

3 августа, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что травма российского бегуна Сергея Шубенкова, из-за которой он не смог выступить на Олимпиаде в Токио, является трагедией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Десять человек в лёгкой атлетике от России на Играх. Это трагедия. Я говорил с главным тренером сборной России Юрием Борзаковским: у Шубенкова была сложная история, его обвинили в употреблении допинга, но восстановили. За месяц до Игр была старая травма ахилла, восстановился. В Токио опять почувствовал боль и снялся с соревнований", — заявил Матыцин.

Ранее Лайф сообщал, что Шубенков из-за травмы не смог принять участие в квалификационном забеге своей любимой дистанции 110 метров с барьерами. По предварительным данным, он порвал ахилл на левой ноге во время разминки.

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В 2015 году Шубенков стал чемпионом мира на соревнованиях в Пекине. Также на его счету два серебра и бронза на ЧМ. На первенствах Европы атлет побеждал в 2012 и 2014 годах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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