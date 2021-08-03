Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что травма российского бегуна Сергея Шубенкова, из-за которой он не смог выступить на Олимпиаде в Токио, является трагедией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Десять человек в лёгкой атлетике от России на Играх. Это трагедия. Я говорил с главным тренером сборной России Юрием Борзаковским: у Шубенкова была сложная история, его обвинили в употреблении допинга, но восстановили. За месяц до Игр была старая травма ахилла, восстановился. В Токио опять почувствовал боль и снялся с соревнований", — заявил Матыцин.

Ранее Лайф сообщал, что Шубенков из-за травмы не смог принять участие в квалификационном забеге своей любимой дистанции 110 метров с барьерами. По предварительным данным, он порвал ахилл на левой ноге во время разминки.