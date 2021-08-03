"Ничьё место он не занял": В ВФЛА заявили, что знали о травме бегуна Шубенкова перед Олимпиадой
Ранее он не смог принять участие в квалификации на своей коронной дистанции. По предварительным данным, у него разрыв ахилла.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ещё до вылета спортсменов в Токио знала о травме, которая была у бегуна Сергея Шубенкова. Об этом РИА "Новости" заявила пресс-атташе организации Алла Глущенко.
"Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими, но это спорт, случилось то, что случилось", — отметила Глущенко.
При этом российская команда не могла делать замен перед началом Олимпиады в Токио, так как на неё было допущено десять человек, согласно решению World Athletics.
"Так что ничьё место Сергей не занял. Если бы он не поехал, никого заявить мы не могли, и к тому же это произошло перед самим началом Олимпиады. ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала всё, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм. Мы берегли его как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты", — добавила Глущенко.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Шубенков из-за травмы не смог выйти на квалификационный забег своей любимой дистанции 110 метров с барьерами. По предварительным данным, он порвал ахилл на левой ноге во время разминки.
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