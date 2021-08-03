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"Ничьё место он не занял": В ВФЛА заявили, что знали о травме бегуна Шубенкова перед Олимпиадой

Ранее он не смог принять участие в квалификации на своей коронной дистанции. По предварительным данным, у него разрыв ахилла.

3 августа, 12:17
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ещё до вылета спортсменов в Токио знала о травме, которая была у бегуна Сергея Шубенкова. Об этом РИА "Новости" заявила пресс-атташе организации Алла Глущенко.

"Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими, но это спорт, случилось то, что случилось", отметила Глущенко.

При этом российская команда не могла делать замен перед началом Олимпиады в Токио, так как на неё было допущено десять человек, согласно решению World Athletics.

"Так что ничьё место Сергей не занял. Если бы он не поехал, никого заявить мы не могли, и к тому же это произошло перед самим началом Олимпиады. ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала всё, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм. Мы берегли его как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты", — добавила Глущенко.

Российский бегун Шубенков снялся с забега на Олимпиаде в Токио

Российский бегун Шубенков снялся с забега на Олимпиаде в Токио

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Шубенков из-за травмы не смог выйти на квалификационный забег своей любимой дистанции 110 метров с барьерами. По предварительным данным, он порвал ахилл на левой ноге во время разминки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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