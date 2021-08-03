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Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Их следующим соперником будет сборная США. Полуфинал запланирован на четверг, 5 августа.

3 августа, 11:59
<p>Фото © Clive Rose / Getty Images</p>

Фото © Clive Rose / Getty Images

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале наши спортсменки одолели команду Австралии со счётом 9:8. По ходу встречи россиянки вели с преимуществом в четыре гола, но в итоге позволили соперницам вплотную приблизиться к себе.

В составе победительниц по два раза отличились Алёна Сержантова, Анастасия Симанович и Надежда Глызина. По голу забили Мария Берсенева, Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова.

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В полуфинале сборная России сыграет с американками. Матч запланирован на четверг, 5 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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