Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
Их следующим соперником будет сборная США. Полуфинал запланирован на четверг, 5 августа.
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Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале наши спортсменки одолели команду Австралии со счётом 9:8. По ходу встречи россиянки вели с преимуществом в четыре гола, но в итоге позволили соперницам вплотную приблизиться к себе.
В составе победительниц по два раза отличились Алёна Сержантова, Анастасия Симанович и Надежда Глызина. По голу забили Мария Берсенева, Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова.
В полуфинале сборная России сыграет с американками. Матч запланирован на четверг, 5 августа.
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