Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале наши спортсменки одолели команду Австралии со счётом 9:8. По ходу встречи россиянки вели с преимуществом в четыре гола, но в итоге позволили соперницам вплотную приблизиться к себе.

В составе победительниц по два раза отличились Алёна Сержантова, Анастасия Симанович и Надежда Глызина. По голу забили Мария Берсенева, Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова.