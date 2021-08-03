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"Ему совсем плохо": Тимановская рассказала, как её родители переживают из-за выходки на Олимпиаде в Токио

Ранее она сообщила о предложенной со стороны польских дипломатов помощи и желании вернуться в родную страну. Правда, сделать это она планирует позже.

3 августа, 11:18
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kristi_timanovskaya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Родители белорусской бегуньи Кристины Тимановской, которая стала героиней главного скандала Олимпиады в Токио, сильно переживают из-за сложившейся ситуации, а её отец недавно был в предынсультном состоянии. Об этом сама спортсменка рассказала Mash.

"Мама нервничает. Папа — недавно было предынсультное состояние, и сейчас ему совсем плохо. Его не оставляют одного. Я спрашивала, почему он не в больнице, но мои родные так и не ответили"

Без флага и гимна: Как выходка бегуньи Тимановской может убить спорт в Белоруссии

Без флага и гимна: Как выходка бегуньи Тимановской может убить спорт в Белоруссии

Ранее Тимановская сообщила о своём желании вернуться в Белоруссию. Правда, сделать это она планирует не сейчас.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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