"Ему совсем плохо": Тимановская рассказала, как её родители переживают из-за выходки на Олимпиаде в Токио
Ранее она сообщила о предложенной со стороны польских дипломатов помощи и желании вернуться в родную страну. Правда, сделать это она планирует позже.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Родители белорусской бегуньи Кристины Тимановской, которая стала героиней главного скандала Олимпиады в Токио, сильно переживают из-за сложившейся ситуации, а её отец недавно был в предынсультном состоянии. Об этом сама спортсменка рассказала Mash.
"Мама нервничает. Папа — недавно было предынсультное состояние, и сейчас ему совсем плохо. Его не оставляют одного. Я спрашивала, почему он не в больнице, но мои родные так и не ответили"
Ранее Тимановская сообщила о своём желании вернуться в Белоруссию. Правда, сделать это она планирует не сейчас.
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