"Ему совсем плохо": Тимановская рассказала, как её родители переживают из-за выходки на Олимпиаде в Токио

Ранее она сообщила о предложенной со стороны польских дипломатов помощи и желании вернуться в родную страну. Правда, сделать это она планирует позже.