Бразильские футболисты вышли в финал Олимпиады в Токио
В матче за золото они сыграют с Японией или Испанией. Решающая встреча запланирована на субботу, 7 августа.
Фото © Getty Images / Pablo Morano / BSR Agency
Мужская сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады в Токио, одолев команду Мексики.
Основное и дополнительное время полуфинального матча завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти сильнее были бразильцы — 4:1.
Во втором полуфинале сыграют Япония и Испания. Решающая встреча олимпийского турнира запланирована на субботу, 7 августа.
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