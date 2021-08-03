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Бразильские футболисты вышли в финал Олимпиады в Токио

В матче за золото они сыграют с Японией или Испанией. Решающая встреча запланирована на субботу, 7 августа.

3 августа, 10:56
<p> Фото © Getty Images / Pablo Morano / BSR Agency</p>

Фото © Getty Images / Pablo Morano / BSR Agency

Мужская сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады в Токио, одолев команду Мексики.

Основное и дополнительное время полуфинального матча завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти сильнее были бразильцы — 4:1.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Во втором полуфинале сыграют Япония и Испания. Решающая встреча олимпийского турнира запланирована на субботу, 7 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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