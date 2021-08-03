Без флага и гимна: Как выходка бегуньи Тимановской может убить спорт в Белоруссии МОК и прочие инстанции ещё не приняли никаких соответствующих решений. Однако громкие призывы и заявления уже начались. 3 августа, 10:39 9112 9112 Фото © Instagram/kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская — главный скандальный персонаж этой Олимпиады уже точно. Пока другие выходят на арены и преодолевают себя, она просто громко и ясно отказалась это делать, спровоцировав грандиозный скандал. И если о её перспективах всё более-менее понятно, то теперь интереснее всего будет посмотреть за тем, что ждёт белорусский спорт после выходки Тимановской.

Минус атлет

Хотя и по ситуации с самой Тимановской тоже не всё ясно. 4 августа она улетит в Польшу, где ей дали гуманитарную визу, и дальше, по идее, должна будет вернуться на родину. Однако случится ли это — загадка. Муж и семья уже на Украине, а в Белоруссии бегунью явно не ждёт тёплый приём.

К тому же вряд ли Тимановская захочет в дальнейшем выступать именно за Белоруссию. По закону жанра ей сейчас будут рады чуть ли не в любой западной стране. Тем более что Польша это уже предложила. Результаты бегуньи вряд ли впечатлят тренеров и руководителей спортивной федерации, однако за Тимановскую может сыграть золото Универсиады 2019 года в Неаполе.

Впрочем, смена спортивного гражданства — история долгая и непростая. Всё это лишь кажется лёгким и будничным шагом, на деле же всё гораздо сложнее. Так что Тимановскую и здесь ждёт очень много самых разных трудностей. Вряд ли дойдёт до завершения карьеры, но исключать в этой ситуации ничего нельзя.

Без флага и гимна

Но если судьба Тимановской — история частная, то будущее всего белорусского спорта теперь находится в достаточно подвешенном состоянии. Некоторую смуту внесло движение Global Athlete, которое призывает МОК приостановить работу Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

"Global Athlete призывает Международный олимпийский комитет незамедлительно приостановить работу Белорусского национального олимпийского комитета и позволить белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе... Предполагаемое похищение белорусской олимпийской спортсменки Кристины Тимановской, предпринятое белорусским НОК, — это ещё один пример тревожного жёсткого обращения со спортсменами в Белоруссии", — говорится в сообщении движения.

Если МОК, чего исключать нельзя, пойдёт по пути жёстких санкций против НОК Белоруссии, то представителям союзного РФ государства предстоит пойти по пути России и выступать без собственного флага и гимна. Особенно важно это в контексте Олимпиады в Пекине, которая состоится уже в феврале следующего года.

Безусловно, для таких санкций против всего белорусского спорта нужны серьёзные основания. Вряд ли в этом случае МОК захочет идти по этому пути и везти на Игры в Пекин ещё одну сборную с олимпийскими кольцами на флаге вместо родного знамени. Скорее всего, ждать стоит отдельных санкций против разного рода спортивных чиновников и тренеров. Тем более что МОК пока не спешит рубить сплеча и просто объявил о начале расследования.

"Формальное расследование инцидента с белорусской бегуньей Тимановской будет начато во вторник, в этот день мы ожидаем отчёта от Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Нам нужно разобраться во всём", — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Впрочем, исключать худшего из всех возможных вариантов для Белоруссии тоже не стоит. В таком случае интересна будет позиция других спортсменов, которые могут элементарно не захотеть выступать за Белоруссию, если она будет изолирована от мирового спорта. А тут, к слову, найдётся немало стран, которые будут заинтересованы в целом ряде атлетов.

Игры в других странах

В последнее время всё происходящее в Белоруссии тесно связано с разными политическими событиями. Исключением не становится и спортивная составляющая. Так, к примеру, белорусские футбольные клубы были вынуждены играть свои матчи квалификации еврокубков в других странах. К примеру, в Сербии.

Всё из-за последствий истории с самолётом Ryanair, после которой европейские авиакомпании не летают над Белоруссией и в неё. В итоге солигорский "Шахтёр" играл свой матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в Сербии, а "Торпедо-БелАЗ" — в Казани.

Не стоит забывать и о чемпионате мира по хоккею, который изначально должны были принимать Латвия и Белоруссия, а в итоге приняла лишь прибалтийская страна. Благо белорусскую сборную не лишили права участвовать в турнире. Однако выступление не на родном льду явно не добавляло радости хоккеистам, которые в итоге с треском провалились на чемпионате мира.

Конечно, возможные санкции и наказания МОК вряд ли будут касаться всех международных стартов. Условным футбольным клубам никто не закроет дорогу в еврокубки, а биатлонистов вряд ли оставят без стартов в Кубке мира. Но всё это до следующих Олимпийских игр, а может, и ещё до одних. Впрочем, санкций надо ещё дождаться. Равно как и возвращения из Японии Кристины Тимановской.

Авторы Шамиль Гаджиев