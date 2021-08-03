Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова заявила о нежелании спортсменов во время Олимпиады в Токио жить с бегуньей Кристиной Тимановской в одной комнате. Об этом сообщает RT.

В воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике принял решение отстранить Тимановскую от участия в Олимпиаде. Спортсменка перед этим возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.

"Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление", — заявила Мирончик-Иванова.