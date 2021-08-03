НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Она оказывала психологическое давление": Белорусская спортсменка рассказала о нежелании атлетов жить с Тимановской

Накануне бегунья, отстранённая от участия в Олимпиаде, получила гуманитарную визу Польши.

3 августа, 08:19
3783
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Ernesto Vicinanza</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Ernesto Vicinanza

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова заявила о нежелании спортсменов во время Олимпиады в Токио жить с бегуньей Кристиной Тимановской в одной комнате. Об этом сообщает RT.

В воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике принял решение отстранить Тимановскую от участия в Олимпиаде. Спортсменка перед этим возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.

"Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление", — заявила Мирончик-Иванова.

"Меня могут посадить": Как белорусская бегунья Тимановская прославилась на Олимпиаде, не выходя на старт

"Меня могут посадить": Как белорусская бегунья Тимановская прославилась на Олимпиаде, не выходя на старт

Ранее Лайф сообщал, что Тимановская отказалась возвращаться в Белоруссию. Накануне она получила гуманитарную визу Польши. Ожидается, что спортсменка покинет Японию в среду, 4 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1