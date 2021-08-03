Россия опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио. Нашу команду опередили спортсмены из Великобритании.

Благодаря победе яхтсмена Джайлса Скотта в классе "Финн" у британской команды стало 13 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей (всего — 38). У России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград (всего — 50).

Отметим, что в медальном зачёте команды ранжируются в зависимости от количества наград высшей пробы. Общее количество медалей не влияет на положение сборной в рейтинге.