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Россия опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио

У нашей команды по-прежнему 50 наград. Их них 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых.

3 августа, 07:37
<p>Фото © Kevin C. Cox / Getty Images</p>

Фото © Kevin C. Cox / Getty Images

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио. Нашу команду опередили спортсмены из Великобритании.

Благодаря победе яхтсмена Джайлса Скотта в классе "Финн" у британской команды стало 13 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей (всего — 38). У России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград (всего — 50).

Отметим, что в медальном зачёте команды ранжируются в зависимости от количества наград высшей пробы. Общее количество медалей не влияет на положение сборной в рейтинге.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Лидерство сохраняет Китай, у которого 30 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей (всего — 65). За ним следуют США (22 золота), Япония (18) и Австралия (14).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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