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Прыгун в воду Кузнецов стал пятым на Олимпиаде в Токио

Ранее в этом виде программы от России выступали два спортсмена, однако Никита Шлейхер не смог пройти квалификацию.

3 августа, 07:21
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

По ходу финала Кузнецов демонстрировал классные прыжки, однако неважно выступил в четвёртом раунде и сразу откатился на несколько позиций вниз. Золото и серебро у китайцев — Се Сыи и Ван Цяна. Бронзовую медаль забрал британец Джек Ло.

Спортивный журналист объяснил успешный старт России на Олимпиаде в Токио

Спортивный журналист объяснил успешный старт России на Олимпиаде в Токио

Добавим, что в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Кузнецов, который выступал вместе с Никитой Шлейхером, также остался без медалей, заняв восьмое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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