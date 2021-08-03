Прыгун в воду Кузнецов стал пятым на Олимпиаде в Токио
Ранее в этом виде программы от России выступали два спортсмена, однако Никита Шлейхер не смог пройти квалификацию.
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Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.
По ходу финала Кузнецов демонстрировал классные прыжки, однако неважно выступил в четвёртом раунде и сразу откатился на несколько позиций вниз. Золото и серебро у китайцев — Се Сыи и Ван Цяна. Бронзовую медаль забрал британец Джек Ло.
Добавим, что в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Кузнецов, который выступал вместе с Никитой Шлейхером, также остался без медалей, заняв восьмое место.
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