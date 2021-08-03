Прыгун в воду Кузнецов стал пятым на Олимпиаде в Токио

Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

По ходу финала Кузнецов демонстрировал классные прыжки, однако неважно выступил в четвёртом раунде и сразу откатился на несколько позиций вниз. Золото и серебро у китайцев — Се Сыи и Ван Цяна. Бронзовую медаль забрал британец Джек Ло.