Российские волейболисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал Олимпиады
Соперник российской команды в полуфинале определится по итогам матча между сборными Японии и Бразилии.
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Российская мужская волейбольная команда прошла в полуфинал Олимпиады в Токио. Наша сборная обыграла канадцев в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счётом 3-0.
В составе российской команды Дмитрий Волков набрал 15 очков, Максим Михайлов — 14, Егор Клюка — 12, у проигравших самым результативным стал Джон Гордон Перрин.
Полуфинальные игры пройдут 5 августа. Соперник России определится по итогам матча между сборными Японии и Бразилии.
Ранее Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в пляжном волейболе. До этого в эту же стадию турнира пробился ещё один наш дуэт — Илья Лешуков и Константин Семёнов, они сыграют против норвежцев.
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