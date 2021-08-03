Российские волейболисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Российская мужская волейбольная команда прошла в полуфинал Олимпиады в Токио . Наша сборная обыграла канадцев в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счётом 3-0.

Ранее Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в пляжном волейболе. До этого в эту же стадию турнира пробился ещё один наш дуэт — Илья Лешуков и Константин Семёнов, они сыграют против норвежцев.