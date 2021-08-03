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Российские волейболисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Соперник российской команды в полуфинале определится по итогам матча между сборными Японии и Бразилии.

3 августа, 02:35
<p>Фото © 2021 Getty Images</p>

Фото © 2021 Getty Images

Российская мужская волейбольная команда прошла в полуфинал Олимпиады в Токио. Наша сборная обыграла канадцев в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счётом 3-0.

В составе российской команды Дмитрий Волков набрал 15 очков, Максим Михайлов — 14, Егор Клюка — 12, у проигравших самым результативным стал Джон Гордон Перрин.

Полуфинальные игры пройдут 5 августа. Соперник России определится по итогам матча между сборными Японии и Бразилии.

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Ранее Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Олимпиады в пляжном волейболе. До этого в эту же стадию турнира пробился ещё один наш дуэт — Илья Лешуков и Константин Семёнов, они сыграют против норвежцев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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