Чешские спортивные чиновники попались на обмане организаторов Олимпиады

Представители Национального олимпийского комитета Чехии по прибытии в Токио сообщили организаторам Олимпиады неверные данные о том, кто во время перелёта сидел рядом с больным коронавирусом врачом сборной Властимилом Ворачеком. Об этом сообщил глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер.

"Согласно имеющейся у меня информации, они заменили список рассадки и уведомили организаторов и японскую санитарно-эпидемиологическую службу о совершенно других людях, чем те, кто сидел рядом с инфицированным доктором Ворачеком", — сказал Нойссер в интервью телеканалу ČT24.

Он отметил, что власти Чехии проведут расследование этой ситуации. Чешский олимпийский комитет сообщил, что положительные результаты на CoViD-19 получили игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич, мастер по настольному теннису Павел Ширучек, велогонщик Михал Шлегель и тренер по пляжному волейболу Симон Наус.