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Чешские спортивные чиновники попались на обмане организаторов Олимпиады

Они подтасовали информацию так, чтобы спортсмены попали на Игры, несмотря на возможное заражение коронавирусом.

3 августа, 00:17
<p>Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/olympijskytym/photos/4457711614252555/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olympijskytym</a></p>

Фото © facebook / olympijskytym

Представители Национального олимпийского комитета Чехии по прибытии в Токио сообщили организаторам Олимпиады неверные данные о том, кто во время перелёта сидел рядом с больным коронавирусом врачом сборной Властимилом Ворачеком. Об этом сообщил глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер.

"Согласно имеющейся у меня информации, они заменили список рассадки и уведомили организаторов и японскую санитарно-эпидемиологическую службу о совершенно других людях, чем те, кто сидел рядом с инфицированным доктором Ворачеком", — сказал Нойссер в интервью телеканалу ČT24.

Он отметил, что власти Чехии проведут расследование этой ситуации. Чешский олимпийский комитет сообщил, что положительные результаты на CoViD-19 получили игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич, мастер по настольному теннису Павел Ширучек, велогонщик Михал Шлегель и тренер по пляжному волейболу Симон Наус.

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Ранее Лайф рассказывал, что в олимпийском Токио зафиксировано рекордное число суточных заражений коронавирусом за всю пандемию. Число инфицированных составило 2848 человек, что является абсолютным максимумом для столицы Страны восходящего солнца. Предыдущий антирекорд был установлен ещё в январе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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