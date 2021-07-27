Жара, тайфун и близость трагедии: Как погода и организаторы издеваются над участниками Олимпиады в Токио Игры в японской столице запомнятся многим её участникам не только бытовыми трудностями, но и тяжёлыми погодными условиями. 26 июля, 21:40 Фото © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Олимпийские игры в Токио балуют зрителей целым рядом соревнований, интриг и эмоций. Каждый из нас ежедневно вместе со спортсменами переживает сильнейшее напряжение. Однако участникам Игр приходится бороться не только со стрессом, но и целым рядом "сюрпризов" от организаторов и матери-природы. И всё это совсем не на руку всем тем, кто приехал бороться за награды.

Адская жара

Погода в Токио, мягко скажем, не создана для того, чтобы заниматься спортом. Наверняка многие из вас в сильную жару любят искать способы, как уйти от неё, а не бегать по знойным улицам. Однако спортсменам от причудливой японской погоды не деться никуда.

Уже с утра в Токио около 30 градусов, и это без учёта влажности на улицах. Сложнее всего тем, кто вынужден подолгу находиться под самым солнцем. К примеру, теннисистам, которые уже неоднократно говорили об адской жаре на японской земле.

— От жары мне слишком тяжело было играть. В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же ещё и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после игры. Врачи советуют побольше холодного душа, лежать, отдыхать, ноги кверху и терпеть, — заявляла российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Другой наш мастер ракетки и мяча — Карен Хачанов и вовсе говорил, что в такую погоду "мозг плавится". Благо теннисисты не оказались в такой же ситуации, в какой побывала Светлана Гомбоева. Россиянка спокойно себе принимала участие в квалификации турнира по стрельбе из лука, как вдруг потеряла сознание и упала в обморок.

Прямо во время соревнований она рухнула на землю. На помощь ей тут же пришли врачи, причём не только нашей команды, но и из Великобритании и США.

— Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли. Надеемся, что всё будет хорошо. Получается, что не выдержала, целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота, — рассказал после инцидента тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов.

Впрочем, спортсменка быстро пришла в себя, а уже на следующий день принимала участие в командном первенстве, где наши девушки взяли серебро. Однако трудно представить, насколько ценна эта награда для Гомбоевой, которая взяла её через такие трудности.

— Когда я упала в обморок, все репортёры, все родственники стали писать мне: "Что случилось? Ты стрелять не сможешь?" Я так накрутила себя в голове и думаю: блин, девочек подведу. Пошла к тренеру, на что он сказал мне: "Свет, это была перезагрузка, всё будет потрясающе". И, как он сказал, всё и вышло потрясающе, — говорила сама Гомбоева.

Телевизионщики чуть не устроили трагедию

Но если погодные трудности не вина организаторов, то вот опасные манёвры местных операторов на старте соревнований по триатлону — полностью их зона ответственности. Для тех, кто не знает, что такое триатлон, объясним: сначала спортсмены плывут полтора километра, затем едут 40 километров на велосипедах, а после ещё и бегут 10 км.

В этот раз гонка началась с фальстарта, что чуть не привело к фатальным событиям. Лодка с операторами перекрыла путь половине спортсменов, однако часть из них уже нырнули в воду. В этот момент большое транспортное средство начало разворачиваться и каким-то чудом не задело своими лопастями кого-либо из участников гонки.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021

После этого был дан рестарт, который прошёл без каких-либо трудностей. Однако сама гонка стала настоящим испытанием для всех её участников. И не только из-за тяжёлой дистанции, но и из-за серьёзной жары. К слову, новоиспечённый олимпийский чемпион — норвежец Кристиан Блюменфельд — сразу после финиша упал без сил, а встать смог лишь при помощи своих соперников.

Новое испытание погодой

Впрочем, через некоторое время жара может отойти на второй план. На смену ей в сторону Токио несётся тайфун "Непартак", который готовится внести свои изменения в программу Олимпийских игр. Синоптики ожидают, что в японской столице 27 июля выпадет до 15 мм осадков и возможен ветер до 60 км/ч.

Повлиять это может на проведение соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. Помешать тайфун может и теннисистам, однако матчи в этом виде спорта будут продолжаться на центральном корте, где есть раздвижная крыша. Впрочем, организаторы не намерены как-либо менять расписание стартов из-за тайфуна.

— Мы работаем с метеорологической командой, и этот тайфун вовсе не тайфун, не надо беспокоиться. По американской шкале он имеет силу в три балла из пяти, но будьте бдительны. Оргкомитет вместе с международными федерациями рассматривает меры безопасности. Мы уже перенесли соревнования по гребле и стрельбе из лука, но пока не собираемся менять график соревнований на 27 июля, — рассказал журналистам представитель оргкомитета Маса Такайя.

По всей видимости, спортсменам придётся бороться не только с соперниками, но и ещё с одной причудой японской погоды. И кто его знает, к каким результатам приведёт этот тайфун. Не исключено, что сильный ветер и осадки подарят миру абсолютно сенсационного олимпийского чемпиона.

Олимпиада в Токио, кажется, будет идти, несмотря ни на что. Её не смог остановить коронавирус, не помешала стартам адская жара, а теперь ещё и тайфун. Однако эти Игры уже точно войдут в историю как самые странные и необычные. Даже страшно подумать, какие ещё неудобства для участников могут произойти на этой Олимпиаде. К антисекс-кроватям, видимо, все привыкли. Наверняка и с погодой тоже смирятся.

Авторы Шамиль Гаджиев