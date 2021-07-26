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"Эту победу ждали целых 25 лет": Путин поздравил российских гимнастов с золотом Игр в Токио

Глава государства отметил, что финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех участников и стремлением победить именитых соперников.

26 июля, 16:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusOlympicCommittee/photos/pcb.4189010811218116/4189010577884806/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийский комитет России</a></p>

Фото © Facebook / Олимпийский комитет России

Президент РФ Владимир Путин поздравил Артура Далалояна, Никиту Нагорного, Дениса Аблязина и Давида Белявского, завоевавших золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Обращение главы государства к спортсменам опубликовано на сайте Кремля.

"Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех. Благодарю вас за силу духа, твёрдость характера и сплочённость", — подчеркнул глава государства.

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"Тайфун пришёл и забрал своё": Гимнаст Нагорный прокомментировал историческую победу на Олимпиаде в Токио

Путин также добавил, что финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников и стремлением победить именитых соперников.

Напомним, сегодня российские гимнасты победили в командном турнире на Играх в Токио. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в сумме набрали 262,500 балла. Россияне выступили на шести снарядах — в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине. Особого внимания заслуживает Артур Далалоян, который взял золото, хотя незадолго до Олимпиады получил тяжелейшую травму, но смог восстановиться и забрать своё.

Исторические победы России: Итоги третьего дня Олимпийских игр в Токио

Исторические победы России: Итоги третьего дня Олимпийских игр в Токио

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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