"Эту победу ждали целых 25 лет": Путин поздравил российских гимнастов с золотом Игр в Токио
Глава государства отметил, что финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех участников и стремлением победить именитых соперников.
Фото © Facebook / Олимпийский комитет России
Президент РФ Владимир Путин поздравил Артура Далалояна, Никиту Нагорного, Дениса Аблязина и Давида Белявского, завоевавших золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Обращение главы государства к спортсменам опубликовано на сайте Кремля.
"Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех. Благодарю вас за силу духа, твёрдость характера и сплочённость", — подчеркнул глава государства.
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Путин также добавил, что финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников и стремлением победить именитых соперников.
Напомним, сегодня российские гимнасты победили в командном турнире на Играх в Токио. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в сумме набрали 262,500 балла. Россияне выступили на шести снарядах — в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине. Особого внимания заслуживает Артур Далалоян, который взял золото, хотя незадолго до Олимпиады получил тяжелейшую травму, но смог восстановиться и забрать своё.
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