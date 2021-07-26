Президент РФ Владимир Путин поздравил Артура Далалояна, Никиту Нагорного, Дениса Аблязина и Давида Белявского, завоевавших золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Обращение главы государства к спортсменам опубликовано на сайте Кремля.

"Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех. Благодарю вас за силу духа, твёрдость характера и сплочённость", — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников и стремлением победить именитых соперников.