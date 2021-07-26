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Украинская спортсменка не выступит на Олимпиаде в Токио из-за допинга

Она должна была выйти на старт 27 июля, однако теперь подозревается в употреблении эритропоэтина.

26 июля, 15:14
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщает НОК Украины.

По предварительным данным, она провалила тест на эритропоэтин, который сдала 5 июня. Спортсменка попытается обжаловать решение в CAS и потребовать вскрытия пробы В.

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Добавим, что соревнования в женском триатлоне на Олимпийских играх запланированы на 27 июля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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