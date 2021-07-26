Украинская спортсменка не выступит на Олимпиаде в Токио из-за допинга
Она должна была выйти на старт 27 июля, однако теперь подозревается в употреблении эритропоэтина.
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Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщает НОК Украины.
По предварительным данным, она провалила тест на эритропоэтин, который сдала 5 июня. Спортсменка попытается обжаловать решение в CAS и потребовать вскрытия пробы В.
Добавим, что соревнования в женском триатлоне на Олимпийских играх запланированы на 27 июля.
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