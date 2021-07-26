Немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в полностью закрытых костюмах в знак протеста

Члены сборной Германии по гимнастике выступили на олимпийских играх в Токио в полностью закрытых костюмах. Таким образом они выразили протест против сексуализации данного вида спорта. Об этом сообщает Insider.

В материале отмечается, что о желании спортсменок выступать в более закрытых костюмах сообщалось ещё в апреле.

"При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок", — объяснила Сара Восс, одна из гимнасток, выступающих на Олимпиаде-2020.