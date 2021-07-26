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Немецкие гимнастки выступили на Олимпиаде в полностью закрытых костюмах в знак протеста

Ещё в апреле сообщалось о желании спортсменок делать программу не в купальниках, так как при выполнении шпагатов и прыжков они иногда "обнажают части тела".

26 июля, 14:23
<p>Фото © Getty Images / Laurence Griffiths</p>

Фото © Getty Images / Laurence Griffiths

Члены сборной Германии по гимнастике выступили на олимпийских играх в Токио в полностью закрытых костюмах. Таким образом они выразили протест против сексуализации данного вида спорта. Об этом сообщает Insider.

В материале отмечается, что о желании спортсменок выступать в более закрытых костюмах сообщалось ещё в апреле.

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"При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок", — объяснила Сара Восс, одна из гимнасток, выступающих на Олимпиаде-2020.

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Отметим, что для гимнасток стандартным костюмом является купальник с длинными или короткими рукавами, однако одежда, закрывающая ноги, разрешена на международных соревнованиях, но до сих пор её носили исключительно по религиозным причинам.

Ранее Лайф рассказывал, что гимнастка-рекордсменка Оксана Чусовитина завершает карьеру после участия в восьми Олимпиадах. Она попрощалась с профессиональным спортом трогательным постом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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