Гимнастка-рекордсменка Чусовитина завершает карьеру после участия в восьми Олимпиадах

Единственная в мире гимнастка, которая участвовала в восьми Олимпийских играх, Оксана Чусовитина из Узбекистана, объявила о завершении своей спортивной карьеры.

"Это точно всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора навёрстывать", — заявила Чусовитина.

Отметим, что ранее она не смогла попасть в финал турнира на опорном прыжке. Добавим, что Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года и серебряным призёром Игр в Пекине 2008 года.