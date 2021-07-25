Гимнастка-рекордсменка Чусовитина завершает карьеру после участия в восьми Олимпиадах
Ранее об уходе из спорта заявила грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, которая приняла участие сразу в девяти Играх.
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Единственная в мире гимнастка, которая участвовала в восьми Олимпийских играх, Оксана Чусовитина из Узбекистана, объявила о завершении своей спортивной карьеры.
"Это точно всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора навёрстывать", — заявила Чусовитина.
Отметим, что ранее она не смогла попасть в финал турнира на опорном прыжке. Добавим, что Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года и серебряным призёром Игр в Пекине 2008 года.
Ранее стало известно, что спортсменка из Грузии Нино Салуквадзе приняла участие в своих девятых Олимпийских играх и установила тем самым рекорд. После этого она объявила о том, что завершает свою спортивную карьеру.
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