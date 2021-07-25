Тренер Бацарашкиной рассказала о пути россиянки к олимпийскому золоту

Тренер Виталины Бацарашкиной Наталья Кудрина рассказала о подробностях выступления спортсменки на Олимпиаде в Токио. По её словам, омичка хотя и волновалась перед соревнованиями, прекрасно понимала, какая на ней лежит ответственность. В итоге 24-летняя россиянка "оправдала всяческие надежды".

"Она говорила мне: "Что-то не задалось у меня начало, Наталья Ивановна". Но потом собралась, вернулась в битву. Перед финалом я ей сказала: "Вита, это твоё, просто делай, что ты умеешь. Не думай о том, что на тебя смотрят". И вот так хорошо получилось! Хотя нюансы во время финала были. Не показало ей выстрел, ещё что-то. Главное, ей хватило сил. Мы все счастливы и очень довольны", — цитирует kp.ru Наталью Кудрину.

По её словам, когда Бацарашкина третьей зашла в финал, стопроцентной уверенности в победе не было. Однако всё сложилось успешно. При этом спортсменке нужно сосредоточиться на следующем выступлении, которое будет уже через день. Хотя перед этим лучше выплеснуть все эмоции, чтобы было легче, но, по словам тренера, главное не потерять настрой.

"Последнее время на пневматике ей не очень везло. Что-то не получалось. Но накануне мы договорились, что не нужно волноваться и ничего выдумывать. Что умеешь, то и делай. И это сработало", — призналась Наталья Кудрина.

По словам тренера чемпионки, сама она поехать в Токио не смогла в связи с ограничением по количеству людей в российской делегации. Однако с Виталиной Кудрина была на связи буквально круглосуточно. При этом для Бацарашкиной разлука с тренером несёт в себе определённую сложность, поскольку "Вита очень любит, когда за её спиной кто-то есть". Ведь чтобы понять, что нужно делать и что не так, хватает взгляда в глаза наставника.

Также Кудрина подтвердила, что в Токио сейчас очень душно, что влияет на выступления.

"Сложнее всего стрелкам: ведь нельзя, как спортсменам в других видах, взбодриться, выплеснуться. Стрелки же всё держат в себе, им нужно быть сосредоточенными", — поделилась тренер.