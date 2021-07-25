Бацарашкина рассказала об инциденте, который чуть не помешал ей стать чемпионкой Олимпиады

Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина прокомментировала свою победу в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Спортсменка призналась, что ещё не осознала триумфа.

"На Олимпиаде в Рио было первый раз. Не скажу, что там было легко или сложно, я особо ничего не поняла. Впрочем, как и здесь — ко мне ещё не пришло осознание", — отметила Бацарашкина в беседе с журналистами и добавила, что не ставила себе задачи выиграть, попасть в тройку или даже в финал. Виталина отметила, что просто хотела отстрелять так, как может.

Также она рассказала об инциденте, который произошёл во время соревнований. В концовке финала электроника не зафиксировала выстрела россиянки, судьи засчитали ей ноль очков. Но, посовещавшись, арбитры изменили своё решение и дали Бацарашкиной возможность произвести ещё один выстрел.

"Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда ещё у меня было время на это 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы сделать выстрел. Я думаю, это не то чтобы помогло, а дало время на передышку. Такое не очень часто случается — раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники или судьи не ту команду дадут, но это не так часто", — рассказала чемпионка.