Российские гандболистки начали с ничьей c Бразилией защиту титула на Олимпиаде
В следующей игре сборная России сыграет против команды Швеции. Матч состоится 27 июля.
Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Женская сборная России по гандболу в первом матче Олимпийских игр в Токио довольно неожиданно не смогла обыграть команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 24:24.
Первый тайм россиянки оставили за собой — 14:12, но во втором бразильянки сумели догнать и даже на некоторое время вырваться вперёд. В составе сборной России больше всех мячей — восемь — забросила Дарья Дмитриева, у Бразилии отличилась Бруна де Паула (также восемь голов).
В группе B выступают ещё команды Франции, Венгрии, Испании и Швеции. Именно со шведками россиянки сыграют в следующем матче — 27 июля. В плей-офф выйдут четыре лучшие сборные.
Напомним, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России по гандболу выиграла золотые медали.
Ранее российские волейболистки тоже неудачно начали олимпийский турнир, проиграв в трёх сетах Италии.
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