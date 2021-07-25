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Российские гандболистки начали с ничьей c Бразилией защиту титула на Олимпиаде

В следующей игре сборная России сыграет против команды Швеции. Матч состоится 27 июля.

25 июля, 03:53
<p>Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Женская сборная России по гандболу в первом матче Олимпийских игр в Токио довольно неожиданно не смогла обыграть команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 24:24.

Первый тайм россиянки оставили за собой — 14:12, но во втором бразильянки сумели догнать и даже на некоторое время вырваться вперёд. В составе сборной России больше всех мячей — восемь — забросила Дарья Дмитриева, у Бразилии отличилась Бруна де Паула (также восемь голов).

В группе B выступают ещё команды Франции, Венгрии, Испании и Швеции. Именно со шведками россиянки сыграют в следующем матче — 27 июля. В плей-офф выйдут четыре лучшие сборные.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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