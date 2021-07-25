Виталина Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпиады в Токио

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла Антоанета Костадинова из Болгарии (239,4 очка), третье — Рансинь Цзян из Китая (218). Ещё одна россиянка, Маргарита Черноусова, не преодолела квалификацию.

Напомним, на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Бацарашкина стала серебряным призёром.