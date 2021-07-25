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Виталина Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпиады в Токио

Спортсменка победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом.

25 июля, 02:43
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла Антоанета Костадинова из Болгарии (239,4 очка), третье — Рансинь Цзян из Китая (218). Ещё одна россиянка, Маргарита Черноусова, не преодолела квалификацию.

Напомним, на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Бацарашкина стала серебряным призёром.

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После победы Бацарашкиной копилка сборной России пополнилась первой наградой высшего достоинства. Также в активе россиян есть серебро и бронза. Напомним, накануне серебро в пулевой стрельбе завоевала Анастасия Галашина, а бронзу — тхэквондист Михаил Артамонов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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