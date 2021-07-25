Виталина Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпиады в Токио
Спортсменка победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом.
Фото © ТАСС / DPA
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла Антоанета Костадинова из Болгарии (239,4 очка), третье — Рансинь Цзян из Китая (218). Ещё одна россиянка, Маргарита Черноусова, не преодолела квалификацию.
Напомним, на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Бацарашкина стала серебряным призёром.
После победы Бацарашкиной копилка сборной России пополнилась первой наградой высшего достоинства. Также в активе россиян есть серебро и бронза. Напомним, накануне серебро в пулевой стрельбе завоевала Анастасия Галашина, а бронзу — тхэквондист Михаил Артамонов.
Комментариев: 0